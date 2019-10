Omwonenden van uitgebrand huis in Eindhoven waren al langer bang voor brandstichtende buurman

Bewoners van de Lemmenslaan in Eindhoven zijn al langer bang voor de man, die dinsdagnacht zijn oude huis in brand stak. Volgens een buurtbewoner was het niet de eerste keer dat de man brand stichtte in het huis en vernielingen aanrichtte.

Volgens buren was de man van 35 een beetje de weg kwijt de laatste jaren na het vertrek van zijn vrouw en zijn twee kinderen (10 en 8). “Hij had een mooie baan bij VDL, maar sinds zij weg is met de kinderen, ging het bergafwaarts”, vertelt een van de buurtbewoners, die anoniem wil blijven. "Hij was aan de drugs en kreeg niet echt de hulp die hij nodig had."

De man zou op straat leven sinds zijn huis gedwongen was geveild. Dinsdagavond keerde hij nog een keer terug in het huis waar hij vroeger woonde en stichtte hij brand. Daarbij liep hij zulke zware brandwonden op, dat hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam moest worden gebracht.

Het voormalige huis van de man heeft binnen flinke schade opgelopen door de brand van dinsdagnacht. De politie bewaakt het huis.