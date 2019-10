Willem-Alexander en Poolse president komen naar Breda, 'de meest Poolse stad van Nederland'

Het officiële programma begint die dinsdagmiddag om halfvier met een bezoek aan het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan en het graf van generaal Stanislaw Maczek, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend. Daarna volgt een ontmoeting met leerlingen van verschillende scholen bij De Rooi Pannen. Studenten vertellen daar hoe hun kijk is op vrede en vrijheid en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen.

Vrijheidstocht

Het programma wordt afgesloten met een vrijheidstocht met oud-strijders en historische voertuigen rond het historische stadshart van Breda. De tocht eindigt met een feestelijke aankomst op de Grote Markt.

's Middags vanaf vier uur is iedereen welkom op de Grote Markt voor een grote feestelijke finale met muziek, zang en dans.. "Ik hoop dat we met heel veel mensen vieren dat we vrij zijn, dan we in een democratie leven en dat Breda eigenlijk de Poolse stad van Nederland is", zegt Depla.

Bevrijding

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van Maczek. Hij beloofde dat Breda zoveel mogelijk ongeschonden uit de strijd zou komen. En hij hield woord. "Een dag later ontving de generaal op de trappen van het stadhuis van de toenmalige burgemeester Van Slobbe het Bredase ereburgerschap voor zijn hele divisie", vertelt Depla.

"De stad kreeg de vrijheid terug dankzij de inzet van vaak jonge Poolse strijders die daarvoor soms de hoogste prijs moesten betalen: hun leven."

Monumenten

In Breda zijn verschillende monumenten te vinden die de herinnering aan de bevrijding door de Polen levend houden. Zoals het monument in het Wilhelminapark, de Duitse Panther-tank die de Polen aan de stad hebben geschonken en het militaire ereveld aan de Ettensebaan met naast 160 gesneuvelde Polen, ook het graf van Stanislaw Maczek.