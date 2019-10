Basisschoolkinderen werden tijdens vossenjacht in Nuenen 'mogelijk mishandeld'

NUENEN -

Meerdere basisschoolkinderen in Nuenen zijn woensdagochtend mogelijk op straat mishandeld. Dat gebeurde toen ze in de omgeving van De Heijbloem met hun schoolklas op 'vossenjacht' waren. Dit laat de politie weten. Terwijl ze bezig waren met dat spel fietste er een man voorbij die een of meerdere kinderen volgens een politiewoordvoerder 'mogelijk iets heeft aangedaan'. Het gaat om kinderen van een basisschool. Hoe oud de kinderen zijn, is niet duidelijk.