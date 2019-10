Verwarde man in Nuenen opgepakt na melding mishandeling schoolkinderen

Er is volgens de politie woensdagochtend geen sprake geweest van de mishandeling van meerdere schoolkinderen in Nuenen. Wel is een verwarde man in de buurt van De Heijbloem in Nuenen opgepakt voor 'het maken van een slaande beweging naar een begeleider en mogelijk een kind'. Dit laat een woordvoerder van de politie weten.

Meerdere kinderen van basisschool de Rietpluim waren woensdag in de buurt van De Heijbloem met hun school op 'vossenjacht'. Terwijl ze bezig waren met dat spel fietste er een man voorbij die een slaande beweging maakte. In eerste instantie was de melding dat er meerdere kinderen mishandeld zouden zijn. Daarop startte de politie een zoektocht naar een verdachte.

Een woordvoerder van de school liet eerder al weten dat er 'geen sprake was van mishandeling'. Maar even na de eerste melding van de mogelijke mishandeling werd er in de buurt van De Heijbloem wel een verdachte aangehouden. Uit het verhoor van de verdachte en uit verklaringen van getuigen is nu gebleken dat er dus sprake is geweest van 'het maken van een slaande beweging'. Hierdoor zijn een of meerdere kinderen volgens de politie zeker geschrokken.

Aangehouden man krijgt hulp

Voor de man die woensdag werd aangehouden, wordt de benodigde hulp ingeschakeld. Hij werd snel na de eerste melding dat er meerdere kinderen mishandeld zouden zijn, aangehouden. Dat gebeurde rond elf uur nadat een Burgernetmelding werd verspreid met daarin een signalement van de man die werd gezocht.