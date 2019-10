Automobilist ontsnapt op het nippertje uit instortende garage Eindhoven, laten nieuwe beelden zien

Het is een wonder dat er niemand om het leven is gekomen toen de parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017 instortte. In nog niet eerder getoonde bewakingsbeelden is te zien hoe een automobilist uit de garage komt rijden, luttele seconden voordat het gebouw van vier verdiepingen instort.

Het onderzoeksprogramma 'De Kennis van Nu' van de NPO duikt woensdagavond in de betonbouw in Nederland. Daarbij staat de ramp bij het Eindhovense vliegveld centraal. In de bewakingsbeelden, die de Marechaussee heeft gemaakt, is goed te zien hoe een gedeelte van de parkeergarage plotseling instort. De beelden zijn gebruikt in onderzoeken maar nog nooit publiekelijk getoond.

Het programma gaat, mede met hoogleraar Simon Wijte van de TU in Eindhoven, in op de fouten die zijn gemaakt bij de bouw van de parkeergarage. Een fout in de structuur van het beton was de boosdoener. De betonlaag in Eindhoven bestond uit twee soorten lagen beton, één die al van te voren is gevormd en één die ter plekke is gegoten. Tussen deze twee lagen zaten luchtballen die het geheel lichter moeten maken. Er werd gedacht dat deze manier stevig genoeg zou zijn, maar uit later onderzoek bleek het slechts een derde van de verwachte kracht te hebben.

In de onderstaande tweet is te zien hoe de parkeergarage instort. In de aflevering van woensdagavond is te zien hoe vlak daarvoor een auto uit de garage rijdt.

Als een kaartenhuis in elkaar gestort

Volgens Wijte waren de beelden van de Marechaussee erg belangrijk bij het vinden van de oorzaak van de instorting. In de video is te zien hoe de ramp begint in een naad op de bovenste verdieping, waarna de ondergelegen verdiepingen als een kaarthuis in elkaar vallen.

Gedurende de afgelopen twee jaar is onderzocht hoe de parkeergarage kon instorten. Voorheen werd altijd gedacht dat wanneer beton breekt, dat gebeurt met een rechte verticale breuk. De schade in de Eindhovense parkeergarage laat echter een andere scheur zien. Dat was een horizontale breuk tussen de twee soorten beton die van elkaar losraakten. Daardoor kon de wapening die alles bij elkaar houdt, zijn werk niet doen.

De uitzending van De Kennis van Nu is woensdagavond om 21.15 uur te zien op NPO2.