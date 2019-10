Jongeren lokten mannen met valse datingprofielen om ze te beroven, acht arrestaties

Acht jongeren uit Tilburg zijn deze week aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze minstens vijf mannen tussen de 43 en 72 jaar oud hebben beroofd. De jongeren van 15 tot 22 lokten de mannen met valse datingprofielen van jonge vrouwen naar parkeerplekken bij het Daltonerf of het Fleminghof in Tilburg. Daar werden de mannen beroofd.

Vijf van de verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt, woensdagochtend arresteerde de politie nog eens drie verdachten. Eén verdachte is inmiddels weer op vrije voeten. De jongeren gingen in wisselende samenstellingen te werk.

Datingsite

Een 43-jarige man sprak via Instagram af met een '22-jarige vrouw' op het Daltonerf. Bij aankomst werd hij door twee jongeren aangesproken en door een van hen met een mes bedreigd. De man moest zijn portemonnee, telefoon en gereedschap afgegeven. Ook een 72-jarige man sprak via een datingsite af met een '18-jarig meisje'. Op het Fleminghof werd hij door acht jongens aangevallen. Ook moest hij 50 euro en zijn autosleutels afgeven.

Foto op social media

Een 57-jarige man sprak via een datingsite met een ‘15-jarige meisje’ om wat te gaan drinken. In de Fleminghof werd hij opgewacht door zes jongens. Ook deze man moest zijn geld en telefoon afgeven. Ook dreigden de overvallers een foto van hem op social media te plaatsen. In de tekst zou gemeld worden dat hij een pedofiel zou zijn. Na de overval renden de overvallers weg. Drie van hen werden later in de Spoorlaan aangehouden.

De berovingen vonden plaats in de periode van 14 januari tot en met 6 april. De politie houdt er rekening mee dat nog meer mannen slachtoffer zijn geworden van de overvallers.