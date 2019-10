Reconstructie van dodelijk scooterongeluk Bep (66) maandag in Bureau Brabant

Er is woensdag een reconstructie gemaakt van het ongeluk op 15 september waarbij de 66-jarige Bep van de Langenberg op haar scooter werd aangereden in Eindhoven. De bestuurder reed door na het ongeluk en de vrouw overleed later in het ziekenhuis.

Bep reed met haar scooter op het fietspad toen een personenauto uit de uitrit van de Bomansplaats kwam en geen voorrang gaf. De bestuurder stopte even maar reed vervolgens door. De vrouw werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij de volgende dag onverwachts overleden.

De politie deed in september al een oproep aan getuigen om zich te melden, maar dit heeft niets opgeleverd.

Familie aan het woord

Bij de reconstructie van het ongeluk kwam ook zoon Ger Hendrikx aan het woord. Hij en zijn familie hopen nog steeds dat de bestuurder van de Opel Zafira zich meldt. Bureau Brabant laat volgende week maandag om 18.00 uur de beelden zien van deze reconstructie. Er worden ook bewakingsbeelden getoond en een oproep voor drie specifieke getuigen.

Twee maanden voor pensioen

Ger vertelde eerder aan Omroep Brabant dat zijn moeder net de scooter van haar broer had gekregen. "Het was twee maanden voor haar pensioen en daar leefde ze helemaal naartoe. Dan kon ze rustig gaan leven. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen.”

Voor de doorrijder had hij in september al een duidelijke boodschap: “Dat de automobilist uit paniek wegrijdt, kan ik me nog voorstellen. Maar hij had de tijd om zich te melden. Dat hij dat niet gedaan heeft vind ik een slechte zaak.”

