Bredase poppodium Mezz heropent deuren na verbouwing: 'We kunnen weer los'

Meest in het oog springend na de verbouwing is de aanbouw die bij Mezz is gedaan. Naast het bestaande gedeelte is een zanderige heuvel met betonranden verrezen, waaronder een nieuwe personeel- en opslagruimte is gemaakt. De heuvel wordt beplant en zal na verloop van tijd daarom helemaal groen kleuren.

Maar er is natuurlijk meer. Directeur Frank van Iersel somt de veranderingen op: "De zichtlijnen naar het podium zijn nu beter, het balkon is aangepakt, er is een uitbreiding met een popcafé, de horeca is aangepakt en er is betere ventilatie en verwarming."

Bekijk de video en lees verder.

De kruin van Huub van der Lubbe

De verbouwing was hard nodig, meent Van Iersel. "Toen ik hier zeven jaar geleden begon, ik ben 1 meter 91 lang, zag ik als ik op het balkon stond nog net de kruin van Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk. Iedereen die kleiner was zag eigenlijk alleen de drummer. Ja, dat soort dingen kun je eigenlijk niet maken."

"Het was pittig en de druk was hoog, maar je zou kunnen zeggen dat Mezz nu op orde is", vervolgt de directeur. "Dat betekent dat de bouwfouten van zestien jaar geleden zijn opgelost."

Op tijd en geen overschrijding van budget

Na de verbouwing kunnen er niet meer mensen in de grote zaal, de capaciteit blijft zeshonderd man. Klaar zijn ze echter nog niet bij Mezz met verbouwen, de kleine zaal wordt in 2021 nog wel uitgebreid. Dat kan met een gerust hart gebeuren.

"De verbouwing is natuurlijk in opdracht van de gemeente, want wij zijn de huurder. Breda heeft uiteindelijk 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld en zoals ik het nu zie is er geen overschrijding of dat soort zaken. Het is keurig en goed gedaan. We kunnen er weer tien tot twintig jaar tegenaan."

Open dag

Mezz wordt donderdagochtend officieel geopend door de Bredase wethouders Marianne de Bij en Paul de Beer. 's Avonds gaat het poppodium weer op volle toeren draaien met als eerste een optreden van Vive La Fête. "We kunnen weer los", lacht een tevreden Van Iersel.

Belangstellenden kunnen zaterdag naar het verbouwde poppodium komen, want dan is er tussen elf uur en drie uur een speciale open dag.