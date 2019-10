Poten af van de scheidsrechter: ‘Dit weekend zijn er vijf geweldsincidenten geweest’

Stefan is al twintig jaar scheidsrechter en hij fluit op het eerste niveau. Hij is deze actie op Facebook begonnen om bewustzijn bij de mensen te creëren. Al is dit niet de eerste actie die is opgezet.

“Er veranderd niets en ik weet ook niet hoe dat komt. Is het de mentaliteit van de spelers of de mensen langs de lijn? Daarom ben ik deze actie begonnen. Een soort bewustzijn bij de mensen creëren. Want dit is voor ons ook een hobby.”

Rode kaart

Het afgelopen weekend waren er al vijf geweldsincidenten volgens Stefan. Ook hij is wel eens de dupe. “Scheldpartijen langs de lijn en voetballers die over alles lopen te blèren. Een paar weken geleden gaf ik een speler een rode kaart en toen kreeg ik ook een duw.”

De scheidsrechter wil met deze actie niet alleen bewustwording creëren bij de mensen. “Ik wil ook dat de spelers en de mensen in het voetbal inzien dat het voor ons ook een hobby is.”