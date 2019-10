Ontsnapte tbs'er Ronald van Z. opgepakt in Parijs terwijl hij mailde met media

De 40-jarige ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is woensdag opgepakt in Parijs. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). De tbs'er ontsnapte begin oktober op de fiets tijdens een verlof. Van Z. was in 2014 veroordeeld omdat hij onder meer twee Brabantse meisjes had misbruikt. Hij zat vast in de Pompekliniek in Nijmegen.

Van Z. is rond 18.45 uur aangehouden in een internetcafé in Parijs. De moeder van Van Z. bevestigt aan Omroep Gelderland dat haar zoon is aangehouden. De tbs'er werd opgepakt terwijl hij aan het mailen was met Omroep Gelderland. Hij mailde 18.38 uur en vier minuten later hield de politie hem aan. De Gelderse Omroep werd een paar dagen geleden voor het eerst benaderd door Van Z. Hij wilde onderhandelen met de kliniek over zijn terugkeer. Zo zouden twee medewerkers van de Pompekliniek moeten opstappen. De kliniek ging niet in op de eis.

Honderd tips

Van Z. is nog in Parijs en zal binnenkort worden uitgeleverd aan Nederland. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen aanwijzingen dat Van Z. tijdens zijn ontsnapping delicten heeft gepleegd.

Ronald van Z. ontsnapte op vrijdag 4 oktober op de fiets tijdens zijn verlof. De politie maakte enkele dagen later zijn naam bekend. Ook werd een foto van Van Z. verspreid. Dat leverde meer dan honderd tips op.