Dochter van overleden muzikant The Wild Devils uit Breda zoekt opnamen van haar vader in actie

Rebecca Janssen, die tegenwoordig in Zaandam woont, weet van haar moeder dat The Wild Devils in die tijd 'een grote naam' was. De band maakte furore vanaf 1960 tot en met 1966. “Toen ze uit elkaar gingen, waren er zelfs fans die via de krant oproepen plaatsten. Ze hoopten dat de band toch weer bij elkaar zou komen”, vertelt Rebecca. Een van die berichten in de krant luidde: “Basgitarist P. Jansen was voor mij de beste. Hij was een echte dandy. Ik vond hem de knapste.”

The Wild Devils in 't Pakhuske in Breda (Peter Janssen, 2e van links)

Pingelen op gitaar

Haar vader Peter overleed in 1999 op 57-jarige leeftijd. Rebecca: “Ik was toen 17 en had geen interesse in zijn muziek. The Wild Devils kwamen thuis nooit ter sprake. Ik weet niet eens wat voor soort muziek de band speelde. Zelfs mijn moeder heeft The Wild Devils nooit zien optreden. Hij pingelde thuis weleens op z’n gitaar, maar dat was het dan ook. Hij was heel bescheiden en een doodnormale vader.”

Zo'n twintig jaar na zijn overlijden begint Rebecca steeds meer interesse te krijgen in het onbekende muzikale leven van haar ‘doodnormale’ vader. “Er was geen enkel materiaal of plakboek te vinden. Op internet heb ik wat foto’s gevonden. Ik hoop dat iemand nog beelden, foto’s of geluidsopnamen op zolder heeft liggen.”