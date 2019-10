Vaten met drugsafval gedumpt in buitengebied van Berghem

In de Halve Morgenstraat in Berghem zijn donderdagochtend bijna twintig vaten gevonden. De vaten zijn vermoedelijk gevuld met drugsafval.

De vaten zijn gedumpt tussen twee weilanden in het buitengebied van Berghem. Een deel van de vaten ligt op zijn kant, mogelijk lekt er vloeistof uit de vaten. De brandweer heeft de omgeving van de vaten afgezet. De vaten worden onderzocht door een speciaal team van de politie.

LEES OOK: 23 vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Schaijk, ook raak in De Heen

Woensdag werden in Schaijk en De Heen ook drugsvaten. In Schaijk ging het om 23 vaten. In De Heen werden twintig vaten met chemicaliën gevonden.