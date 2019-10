Meer werk voor Fokker-Elmo Woensdrecht door ruzie tussen Amerika en Turkije?

Een internationaal conflict tussen Turkije en Amerika, kan ervoor gaan zorgen dat Fokker-Elmo in Woensdrecht meer werk krijgt Fokker houdt er rekening mee dat Amerika binnenkort kan besluiten dat onderdelen voor de F-35, die veel mensen kennen als de Joint Strike Fighter, niet meer in Turkije gemaakt mogen worden. Fokker-Elmo heeft naast de fabriek in Turkije nog één andere locatie die kabelbomen voor het vliegtuig produceert: Woensdrecht.

Turkije en Amerika hebben al een poosje ruzie omdat Turkije Russische luchtafweerraketten heeft gekocht. Turkije is lid van de NAVO. De andere Navo-landen zijn bang dat via de rakettendeal kennis over NAVO-defensiesystemen in Rusland terecht komt.

Fokker-Elmo heeft een fabriek in het Turkse Izmir. Het bedrijf produceert in Woensdrecht én in Izmir kabelbomen voor de F-35. Dat is zeer gespecialiseerd werk.

Dreigen

Amerika dreigt nu de productie van F-35-onderdelen in Turkije te verbieden. Zo'n beslissing zou de fabriek van Fokker in Izmir treffen. De beslissing is nog niet definitief genomen. Een woordvoerder van Fokker zegt dat er serieus rekening mee gehouden wordt dat het zo ver komt.

Fokker heeft meer fabrieken in de wereld, De vestigingen in Izmir en Woensdrecht zijn de enigen die kabelbomen voor de F-35 maken. Bij een Amerikaanse boycot van Turkije zou het logisch zijn om de productie in Izmir over te hevelen naar Woensdrecht.

Onderhoud

Woensdrechtse bedrijven krijgen een grote rol bij het onderhoud van F-35-gevechtsvliegtuigen. Ook de Nederlandse luchtmacht gaat met F-35's vliegen; de eerste toestellen zijn inmiddels aangekomen op vliegbasis Leeuwarden.