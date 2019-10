Onderzoek naar zelfmoord in cel: ‘Politiemedewerkers valt niets te verwijten’

Er wordt niemand vervolgd nadat een man zich in een politiecel in Eindhoven van het leven heeft beroofd. Dat heeft het Openbaar Ministerie na onderzoek besloten.

Op zondag 4 augustus pleegde een arrestant in het cellencomplex van de politie aan de Mathildelaan in Eindhoven zelfmoord.

De man werd aan het begin van de avond in zijn cel gevonden. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat geen van de betrokken politiemedewerkers iets te verwijten valt.

Waar de man voor was aangehouden, meldt de politie niet. "We gaan niet in op de achtergronden. Dat doen we nooit bij zelfdoding, dus ook niet in dit geval", zei een woordvoerder van de politie destijds.

Nabestaanden op de hoogte

De officier van justitie heeft het onderzoek inmiddels afgesloten: "Wij hebben de nabestaanden van de arrestant deze week op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Ook alle medewerkers van het cellencomplex zijn bijgepraat, want ook voor hen gaat het hier om een heftige gebeurtenis."

Hoe de man zichzelf van het leven kon beroven, is nooit duidelijk geworden. Iedere arrestant die wordt vastgezet in het cellencomplex wordt uitvoerig gefouilleerd.

Niet toegelaten

Daarnaast mogen er geen voorwerpen mee naar binnen die je kan gebruiken bij zelfdoding, zelfverwonding of brandstichting. Dus aanstekers, messen, riemen en schoenveters worden niet toegelaten in een cel.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.