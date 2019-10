Addy van den Krommenacker laat Meilandjes stralen in zijn creaties tijden uitreiking Televizier-Ring

Het moesten natuurlijk ‘chateauwaardige’ creaties zijn voor de hoofdpersonen van Chateau Meiland, de kijkcijferhit van SBS6 over een bijzondere familie, die een Frans kasteel opknapt en daar gasten ontvangt.

Dankzij hun hilarische avonturen, met een hoofdrol voor de chaotische en excentrieke vader Martien, waren zij al de torenhoge favoriet voor de belangrijkste televisieprijs van het jaar.

De Meilandjes werden gekleed door Addy van den Krommenacker.

Addy van den Krommenacker voelde zich zeer vereerd dat hij de kijkcijferkanonnen mocht kleden. “Het klikte meteen”, vertelt de mode-ontwerper. “We zagen elkaar dinsdag, een dag voor het gala, voor het eerst in het Holiday Inn in Noordwijk, want zij zitten natuurlijk in Frankrijk. Daarom moest ik met doorgegeven maten alvast de jurken maken. Dinsdag hebben de dames die gepast en woensdagmiddag om één uur waren ze helemaal op maat”

“Ik had een superdrukke week. Dinsdagavond had ik ook de première van de paardenfilm van Britt Dekker in Tuschinski. En ook voor haar had ik een jurk ontworpen. Woensdagavond was ik weer in Afas Live voor het Televizier-Ring Gala.”

Ondanks het drukke schema van Van den Krommenacker wilde Martien Meiland maar één ding: even een wijntje. “En woensdagavond tijdens de afterparty heb ik er natuurlijk nog meer op. Ik was pas om twee uur thuis”, vertelt Addy vrolijk. “Martien was helemaal excited. Heel leuk. Voor hem is het natuurlijk de eerste keer dat hij op zo’n gala staat en dan meteen winnen.”

Van den Krommenacker kent nu de hoofdpersonen van Chateau Meiland, maar het programma kende hij niet zo goed. “Ik kijk nooit televisie, want ik ben altijd onderweg. Maar ik heb fragmenten gezien op mijn iPhone.”

Tijdens de afterparty keek Van den Krommenacker tevreden om zich heen: “Ik heb bijna iedere bekende Nederlander die hier is wel eens gekleed.”