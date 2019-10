Voetballer Elvio uit Dongen speelt in Noord-Ierland, maar support Oranje: ‘Nederland gaat winnen’

Sinds deze zomer speelt de voetballer uit Dongen in Noord-Ierland bij FC Glentoran. Hij begon zijn loopbaan in de jeugd bij WSC Waalwijk. Hij ging naar RKC en deed vervolgens zijn voetbalopleiding bij PSV. Als jeugdspeler speelde hij met jongens die nu bij Oranje voetballen zoals Memphis Depay.

Via via in Noord-Ierland

Maar hoe is Elvio bij FC Glentoran terechtgekomen? “Van de zomer zat ik zonder club en er was nog niets op mijn pad gekomen. Via via ben ik terecht gekomen in Noord-Ierland. Het beviel me al snel goed. Vanuit hier kan ik ook de stap maken naar Schotland of Engeland.”

Het Ierse voetbal is volgens Elvio totaal anders dan in Nederland. “Het is heel fysiek en het lijkt een beetje op het Engelse voetbal.” Het niveau is wel een stuk minder. “Tussen de Keuken Kampioen Divsie en een niveau lager.”

Winst

De voetballer uit Dongen verwacht dat Nederland donderdagavond gewoon de drie punten pakt. “Het wordt 4-1.” De aftrap is om kwart voor negen in De Kuip in Rotterdam.

Luister naar het gesprek met Elvio van Overbeek in radioprogramma van Omroep Brabant Afslag Zuid.