Bearded collie Tess was zwaar verwaarloosd, nu wordt er om haar gevochten

Het is vrij zeldzaam. Geruzie over wie 'recht heeft' op een zwerfhond in een dierenasiel. Maar de bij De Doornakker in Eindhoven binnengebrachte zwaar verwaarloosde Tess is niet zomaar een hond. Ze is een unieke bearded collie en daarom wil rasvereniging Bearded Collie Holland haar hebben. Maar de Dierenbescherming steekt daar een stokje voor. Ze willen zo snel mogelijk een lief baasje vinden voor het hondje dat al zoveel heeft meegemaakt.

Ze was er slecht aan toe, de vijfjarige Tess, toen mensen haar vorige maand al zwervend, mager en angstig in de omgeving van Eindhoven aantroffen. Ze brachten haar naar het dierenopvangcentrum in Eindhoven.

Onder narcose geschoren

Het was verschrikkelijk vertelt woordvoerster Carmen Silos namens De Doornakker en de Dierenbescherming. “Ze was heel mager en bang en was helemaal vervilt. Vervilting ontstaat doordat er ontzettend veel knopen en klitten in de vacht komen." Het is ook een teken dat er lange tijd niet naar een hond is omgekeken. "En dat niet alleen", vervolgt Carmen, "de vacht gaat zo strak op de huid zitten, dat ieder beweging pijn doet, echt heel erg pijn. We hebben de vacht van Tess onder narcose af moeten scheren omdat het anders niet te doen zou zijn geweest.”

Sinds de opvang in De Doornakker gaat het beter met Tess, maar toch is ze nu landelijk nieuws. Een bearded collie is een hele zeldzame rashond, dé reden waarom rasvereniging Bearded Collie Holland in haar is geïnteresseerd, zo schrijft De Telegraaf donderdag. Omdat de Dierenbescherming de 'normale procedure' doorloopt en een 'gewoon thuis' voor Tess wil, is er een controverse ontstaan tussen de rasvereniging en de Dierenbescherming.

'Het thuis dat ze verdient'

Carmen legt uit: “Tess heeft erg veel meegemaakt en is nu vooral gebaat bij een liefdevol nieuw thuis. En dat gaan we voor haar zoeken. Zoals we dat voor alle dieren doen. De manier waarop de rasverenigingen reageren op de hele kwestie vinden we vrij agressief en eigenlijk te zot voor woorden. Ze willen haar gewoon hebben. Terwijl er niet eens een thuis voor haar is. Ze kunnen nergens aanspraak op maken, al denken ze van wel.”

Eventuele toekomstige baasjes van Tess kunnen zich melden bij De Doornakker en doorlopen dan de standaardprocedure. “We proberen altijd te doorgronden of mensen de beste bedoelingen hebben en dieren een fijn en liefdevol thuis kunnen bieden. Maar we zullen nu extra alert zijn op dubbele of verborgen agenda's. Tess is gebruikt als fokteef en was vel over been toen ze werd binnengebracht. Dat mag niet meer gebeuren, dus we zorgen ervoor dat ze wordt gesteriliseerd en dat ze het lieve, zorgzame thuis krijgt dat ze verdient.”

'Geen dubbele agenda'

Rasvereniging Bearded Collie Holland snapt de houding van het asiel en de Dierenbescherming niet. "Ik ben stomverbaasd", zegt secretaris Joke Bijster. "We willen een goed thuis voor Tess, dat is het enige wat telt. Bearded collies zijn hele lieve, sociale honden. Zo'n getraumatiseerd dier heeft echt iemand nodig die weet hoe hij daarmee om moet gaan."

Het asiel is daarom geen goede plek voor Tess, zegt Bijster. "Ze zit daar in een klein hok bij andere honden, wordt niet uitgelaten en er mogen geen mensen bij, want dan beginnen ze te blaffen. En het ligt ook nog eens pal naast een spoorlijn. Het kan echt niet."

Graag zou de rasvereniging via het chipnummer van Tess uitvogelen waar zij vandaan komt. Maar het asiel weigert iedere vorm van samenwerking, zegt Bijster. "Iedere fokker is nu bezorgd dat Tess bij hem uit een nestje komt. We willen opkomen voor alle bearded collies. Met of zonder stamboom. Dat kan niet als we niet weten waar ze zijn." Van een dubbele agenda wil Bijster niets weten: "Het is onmogelijk om nog met Tess te fokken."