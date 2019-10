Uitslaande brand verwoest zolder van huis in Eindhoven

De brandweer had het vuur in Eindhoven snel onder controle. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

De zolder van een huis aan de Blaarthemseweg in Eindhoven is donderdagnacht door brand verwoest.

De uitslaande brand werd rond halfzes ontdekt. Er was op dat moment niemand binnen. Rond kwart over zes liet een woordvoerder van de brandweer weten dat de brand meester is. "Maar we zijn nog wel een tijdje bezig om het vuur helemaal uit te krijgen."

Veel rookschade

De zolder is volgens de woordvoerder 'compleet uitgebrand'. De rest van het huis liet bij de brand veel rookschade op. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.