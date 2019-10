Supersub Diego Snepvangers: 'Twee keer scoren is leuk, maar dan liever als basisspeler'

De in Bergen op Zoom geboren voetballer speelt voor het tweede seizoen op huurbasis bij Helmond Sport. Bij die club in de Keuken Kampioen Divisie kan hij 'nog veel leren'. In het leerproces heeft hij de afgelopen weken moeten leren omgaan met teleurstellingen, want hij verloor zijn basisplaats.

Afgelopen speelronde was hij als invaller met twee doelpunten van grote waarde bij de 3-1 zege op MVV. En dat smaakt naar meer. Al wil hij dat liever niet als supersub, een goede invaller, maar als basisspeler.

Doelen

In totaal staat Snepvangers nu op drie doelpunten, vorig seizoen eindigde hij op dat aantal. "Ik wil dit jaar belangrijk zijn met doelpunten en assists. Als doel heb ik wel om tien keer te scoren. Ik heb er nu drie in acht wedstrijden, dus het is ook wel een haalbaar en realistisch doel."

Door de interlandperiode worden alle wedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie op verschillende dagen gespeeld. Helmond Sport speelt op zaterdagavond, het gaat op bezoek bij Roda JC. "Een mooie kans om een volgende stap te zetten. Ze staan een plekje hoger. Het zou goed zijn, want uiteindelijk wil ik met Helmond Sport in de middenmoot eindigen. Richting het linkerrijtje."