Het ongeluk gebeurde in de Limburglaan in Eindhoven. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

EINDHOVEN -

Bij een ongeluk in de Limburglaan in Eindhoven is vrijdagochtend een scooterrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer zou rond kwart voor negen zijn aangereden door een vrachtwagenchauffeur.