Arijan van Bavel werd liefdevol uit de kast getrokken door z'n ouders: 'Ze wisten het eerder dan ik'

11 oktober is Coming Out Day: een dag waarop wordt stilgestaan bij uit de kast komen en de acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo's, biseksuelen, trans- en intersekse mensen). Voor acteur en cabaretier Arijan 'Adje' van Bavel was uit de kast komen naar eigen zeggen 'niet zo spannend'. Zijn ouders trokken hem er als het ware op een liefdevolle manier uit. "Zij wisten het eerder dan ik."

Van Bavel vindt het heel goed dat Coming Out Day bestaat. "Het is mooi dat die dag er is en dat er aandacht op wordt gevestigd. Het is toch een beetje spannend, want de heteronorm is er natuurlijk wel."

Kwetsbaar

Hij vindt het een beetje jammer dat 'uit de kast komen' vaak zo'n groot ding is. "Wat ik zelf merk is dat je er onderling makkelijk over praat, maar als een hetero ernaar vraagt, voel je je toch wat kwetsbaar. Maar ik vind het goed dat erover gesproken wordt dus wat mij betreft mag iedereen het aan me vragen. Kwetsbaar zijn is ook iets moois."

Zelf kwam hij niet op een specifiek moment uit de kast. "Mijn coming out was niet zo heel spannend. Mijn ouders hadden het al eerder door dan ikzelf. Die begonnen eerst met vragen of ik een vriendinnetje had, toen werd het: 'Heb je een vriendinnetje of een vriendje?' Daarna werd het: 'Heb je een vriendje of een vriendinnetje' en op een gegeven moment werd zeiden ze: 'Nou, heb je al een vriend of niet?!'", vertelt hij lachend.

De acteur uit Breda is blij dat het zo gegaan is. "Ik voelde me daar best wel warm door ontvangen bij ons thuis, dat was hartstikke mooi."

Kleine stapjes

Een specifiek advies voor mensen die worstelen met uit de kast komen, heeft hij niet. "Iedereen heeft daar zijn eigen proces in. Bij mij is het fantastisch dat mijn ouders zo reageerden, daar hoop je eigenlijk op. Maar de angst is vaak dat ze je boos het huis uit sturen. Je wilt voldoen aan de norm. Maar dat heb ik niet gehad, bij mij is het heel liefdevol gegaan."

Hij begrijpt dat het niet bij iedereen zo soepel verloopt: "Het kan ook heel heftig zijn om het te vertellen. Ik zou altijd kijken of je iemand kunt vinden die je vertrouwt. Dat kan ook iemand buiten je eigen omgeving zijn of de huisarts. Samen kun je kijken of je kleine stapjes kunt maken. Het is niet erg om er een beetje mee te worstelen, zo leer je jezelf ontdekken."

Regenbogen

In de hele provincie wordt vrijdag stilgestaan bij Coming Out Day. Verschillende politiebureaus en gemeentes en hebben de regenboogvlag gehesen.