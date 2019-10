'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', strenge eisen actieplan stikstof

Boeren die niet hun bedrijf willen verkopen om stikstofuitstoot te verminderen, moeten daartoe gedwongen worden. Dat schrijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) in een actieplan tegen stikstof dat vrijdag is gepresenteerd. Ook moeten vergunningen voor uitstoot voortaan tijdelijk worden, bijvoorbeeld vijf jaar zoals in Frankrijk. Boeren moeten dan elke vijf jaar een nieuwe vergunning aanvragen.

De BMF zegt namens honderd natuur- en milieuorganisaties te spreken. De timing van de presentatie is niet toevallig. Provinciale Staten praten vrijdag over het stikstofbeleid.

Een aantal boeren maakte gebruik van het spreekrecht om duidelijk te maken dat zij vinden dat zij alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de stikstofproblematiek. Femke Dingemans, directeur van de BMF, liet een heel ander geluid horen. Volgens haar stikt Brabant onder een stikstofdeken. Zij was vrijdag de vrouw met het tegengeluid.

'Krimp van de veestapel als enige echte oplossing'

In het actieplan legt de BMF de verantwoordelijkheid wel bij de boeren, die zijn volgens de organisatie de bron van de uitstoot. “De BMF wil de stikstofproblemen aanpakken door bij de bron te beginnen. Wij zien de krimp van de veestapel als enige echte oplossing voor de stikstofproblemen in Brabant, mede omdat deze stikstofuitstoot de meest giftige vorm betreft (ammoniak). Natuurlijk moeten ook de industrie en het verkeer een steentje bijdragen aan het oplossen van het probleem, maar de grootste bron moet daarbij als eerste worden aangepakt. Het liefst op basis van vrijwilligheid, zoals de minister voorstelt, maar anders gedwongen”, staat in het actieplan.



LEES OOK: Boeren voor stikstofdebat naar provinciehuis in Den Bosch [LIVE]

Niet alle boeren zijn in de ogen van de Brabantse Milieufederatie de boosdoeners. Boeren die voorop lopen om hun bedrijf milieuvriendelijk te krijgen, mogen van de milieuclub een extra steuntje in de rug krijgen.

De uitkoopregeling zoals de provincie die nu heeft bedacht voor boeren die in de buurt van Natura 2000 gebieden wonen, gaat de BMF niet ver genoeg. Ook boeren bij ander natuurgebieden moeten van de milieufederatie het veld ruimen.

Op dit moment verdwijnen er bijzondere en beschermde dier- en plantensoorten. Sinds 1995 is het aantal broedvogels en dagvlinders in de Brabantse bossen afgenomen met zo’n 30 procent. Op de heide is er zelfs een alarmerende 80 procent minder dagvlinders en reptielen te vinden. Stikstof vormt de belangrijkste oorzaak voor die schrikbarende achteruitgang.