Privégegevens uitgelekt van patiënten van verslavingskliniek van Novadic-Kentron

De privégegevens van patiënten van verslavingskliniek Novadic Kentron zijn uitgelekt. Het gaat om een lijst met voor- en achternamen, geboortedata en de drugs waaraan deze mensen verslaafd zijn. Novadic-Kentron bevestigt het uitlekken, maar gaat later pas in op de details.

De gevoelige gegevens zijn van mensen die recent verbleven op de afdeling Crisis Detox en Diagnostiek op de Grote Beek in Eindhoven. Hoe de lijst is uitgelekt, is nog onduidelijk. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de lijst mogelijk gestolen is uit de kliniek en dat foto's ervan rond zijn gestuurd via WhatsApp.

Problemen

Omroep Brabant kreeg de gegevens via bekenden van een van de patiënten die op de lijst staat. De voormalige cliënt is bang dat hij of zij door het uitlekken van de gegevens in de problemen komt bij toekomstige werkgevers. Volgens de patiënt heeft Novadic-Kentron wel persoonlijk excuses gemaakt, maar weten de andere mensen op de lijst nog van niets.