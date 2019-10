Vakantiegangers zorgen voor drukke avondspits rond Eindhoven

Patrick stond al lange tijd stil in de file op de A2. (Foto: Facebook Patrick)

De ANWB waarschuwt automobilisten dat ze vrijdagavond rekening moeten houden met flinke files. Komende week is het herfstvakantie. Veel automobilisten vertrekken al naar het buitenland.

Ook elders in het land is het druk op de wegen. Volgens Rijkswaterstaat is er driehonderd kilometer aan file.