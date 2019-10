Wouter heeft een droombaan: verhalen bedenken voor Donald Duck en zijn vriendjes

Van Donald Duck tot Broer Konijn, Wouter Goudswaard uit Bergen op Zoom bedenkt verhalen voor de wereldberoemde inwoners van Duckstad. Van kleins af aan was hij al fan van de eend en hij kan zijn creativiteit dan ook helemaal kwijt in het stripblad.

“Als klein jongetje had ik een abonnement op de Donald Duck. Toen ging ik er ook al over tekenen en verhalen bij verzinnen.”

Chagrijnig en voorspelbaar

Om verschillende redenen is het voor Wouter leuk om te schrijven over de bekende eend. “Donald Duck is aan de ene kant heel voorspelbaar en soms een hele chagrijnige eend. Aan de andere kant kan hij ook dingen ineens wonderbaarlijk goed. Je kan er van alles mee. Het is een tof figuurtje om mee te werken.”

De Bergenaar heeft voor de vierde keer een verhaaltje mogen schrijven en hij heeft Donald en zijn vrienden al verschillende dingen laten beleven. “Ik heb een verhaal geschreven over Donald die een schoonmaakmedaille wilt gaan winnen. Ik heb Broer Konijn yoga laten doen en afgelopen editie deed Broer Konijn een pinata cadeau aan de Booswichtenclub en natuurlijk gaat daar weer iets mis.”

Geen broek

Zomaar een verhaaltje schrijven voor het blad zit er niet in. Er zijn verboden terreinen: “Er mag nooit seks in de strips voorkomen en Donald Duck mag ook niet dood. Hij mag ook geen broek aan, behalve als hij gaat zwemmen. Er wordt wel eens geknokt in de Donald Duck en dan zie je wolkjes en sterretjes. Echt overdadig geweld zal je er nooit in zien.”

Dat vindt Wouter ook heel mooi aan strips. “Je kan op allerlei manieren een suggestie wekken en je kan zien wat ze aan het doen zijn of gaan doen.”