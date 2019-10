Liedje 'Ik spring voor NAC' meer dan miljoen keer bekeken op YouTube

Hij staat er zelf eigenlijk ook een beetje van te kijken. Natuurlijk heeft zanger en NAC-supporter Evert van Huygevoort al een tijdje door dat zijn liedje populair is, maar een miljoen views op YouTube voor 'Ik spring voor NAC' had hij niet durven dromen.

"Het is bizar en ik ben dan ook enorm trots", zegt Van Huygevoort over zijn succes op YouTube. "Ik ben een jongen van de stad en van de club. Dat dit mij is gegund, is een droom."

Bekijk de video met zanger en NAC-supporter Evert van Huygevoort en lees verder.

Droom

Die droom begon in 2017. Evert van Huygevoort lanceerde zijn lied vlak voor de play-offs die NAC ging spelen. "De timing was perfect, want zoals iedereen weet promoveerde NAC toen", zo vertelt hij. "Dat heeft wel geholpen, ja. Maar dat het zo groot zou worden, had ik niet verwacht."

Pakkend refrein

De zin 'Ik spring voor NAC' uit het refrein komt van een ander liedje dat regelmatig bij NAC van de tribunes afrolde. De muzikale basis is L'Amours Toujours van dj Agostino.

"Het lied heeft een heel pakkend refrein", zo zegt de zingende NAC-supporter. "Maar het nummer verdween een beetje van de tribunes, dus ik heb het teruggebracht met een eigen tekst en een beetje in een hardcore style. Je hoort het nu veel in de stad en op feestjes. Het ligt ook heel goed bij kinderen."

Grote wens is de middenstip

Evert is erg blij met zijn succes op YouTube, maar heeft nog een grotere wens. "Ik hoop dat ik aan het einde van dit seizoen in het Rat Verlegh Stadion op de middenstip mag komen zingen als NAC promoveert."

En wie weet komt er dan nog een nieuw NAC-lied ook. "Ik sluit het niet uit, maar beloof het nog niet", aldus Evert van Huygevoort.