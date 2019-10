Schietpartij Tilburg: 77-jarige vrouw vindt kogelgat in haar raam

Het huis van de vrouw staat in een zijstraat van het Rooseveltplein, waar vrijdagnacht een 36-jarige man uit Tilburg beschoten werd terwijl hij in de auto zat. Hij raakte lichtgewond. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gereden. De recherche onderzoekt de zaak.

LEES OOK: Man in auto beschoten in Tilburg, meerdere kogelinslagen in wagen gevonden

Kogel door de ruit

Omwonenden vertellen dat ze die nacht meerdere knallen achter elkaar hoorden. De 77-jarige vrouw had echter niets gehoord. Nietsvermoedend deed ze zaterdagochtend de gordijnen open. “Ineens zat er een gat in mijn ruit. Buiten zag ik vervolgens dat de politie onderzoek aan het doen was”, zegt ze.

Snel haalde ze de politie bij haar naar binnen. Ze hebben gezocht naar de kogel, maar die is nog niet gevonden. Buiten de ruit is er niets beschadigd. Het gat in de ruit is dichtgemaakt met tape en een glazen plaat. “Ik ben erg geschrokken. Een aantal jaar geleden was er ook al een schietpartij bij mij in de straat”, vertelt de vrouw.

'Blij dat we niet zijn geraakt'

Ook de auto van een stel dat verderop in de Rob van Spaendonckstraat woont, is geraakt door een kogel. “Vlak nadat we vannacht thuiskwamen, hoorden we knallen. Uiteindelijk kwamen we erachter dat onze wagen was geraakt”, zegt een van hen.

De auto heeft een schampschot in de motorkap. “We zijn blij dat de auto is geraakt, en niet wijzelf.”