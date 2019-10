Hardlopen en schoonmaken tegelijk: renners halen 213 kilo afval van parcours marathon Eindhoven

Ze trekken veel bekijks, de deelnemers aan de Plogging Run. Waar de meeste marathonlopers een bidon in hun hand hebben, dragen zij een prikstok en vuilniszakken met zich mee. Marc Lensen legt uit: "Er ligt te veel troep op straat. Dat is gevaarlijk voor zowel de lopers als het publiek. Dus ruimen wij het op terwijl we aan het joggen zijn."

Na een kilometer heeft hij al bijna een zak gevuld. Marc laat trots zien wat er in zit: "Lege blikjes, waterflesjes en zelfs een pizzadoos. Maar ook kapot glas. En je wil niet dat een marathonloper of iemand uit het publiek zich daar aan bezeert."

Paul Waye heeft ook veel afval opgeraapt: "Ik heb een lege cognacfles en heel veel plastic en lege blikjes gevonden." Paul doet zowel aan de Plogging Run als aan de marathon mee. Hij weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om een schoon parcours te hebben. "Vooral kapotte blikjes en glas zijn gevaarlijk. Ik heb wel dikke zolen onder mijn schoenen, maar niet zo dik."

Bekijk hier het filmpje dat Paul Waye onderweg maakte:

Twee vliegen in een klap

Plogging is een samenvoeging van de woorden 'plocka', wat Zweeds is voor pakken, en 'jogging'. En zo sla je twee vliegen in een klap. Deelnemer Yvonne Manders lachend: "Ja, het is goed voor je conditie en je maakt de wereld een stukje schoner."

Elize van den Akker vult aan: "En het is eigenlijk ook wel heel gezellig. Al kletsend zijn we puin aan het ruimen." Ook Elize heeft onderweg een hoop opgeraapt. "Een complete afhaalmaaltijd, papier, flesjes, de gekste dingen. Die wil je zondag niet op het parcours tegenkomen."

Hard nodig

Dat de Plogging Run niet alleen voor de gezelligheid was, blijkt wel als de deelnemers bij de containers op het eindpunt aankomen. De ene na de andere vuilniszak wordt erin gegooid. In totaal hebben de deelnemers maar liefst 213 kilo zwerfafval opgeruimd. En daar zijn ze trots op. Paul: "Op naar een mooie en vooral schone marathon!"

De marathon Eindhoven begint zondag om tien uur. Omroep Brabant zendt het hardloopevenement live uit op televisie, de website en in de app.