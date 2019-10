Elshoutse pieten niet welkom tijdens sinterklaasintocht Kaatsheuvel: 'Dit viel ons koud op het dak'

Een groep pieten uit Elshout is dit jaar niet welkom tijdens de verlichte sinterklaasintocht in Kaatsheuvel op 17 november. De leden van de groep zijn verbaasd, omdat ze al jaren meewerken aan die intocht.

"Wij zetten ons ieder jaar in om de kinderen tijdens de sinterklaasintocht een onvergetelijke dag te bezorgen", geeft Peter Verschuren namens de Elshoutse pieten aan. "Dit doen we al sinds 2015, met veel plezier. Ook in Drunen en Vlijmen. We doen dit allemaal volgens afspraak, op basis van uitnodigingen van de organisatie en zorgen altijd voor een goede, veilige optocht."

'Dit gaat om duizenden euro's'

Daarom verbaast het hem dat de organisatie in Kaatsheuvel dit jaar afziet van de Elshoutse inzet. "Terwijl ons meerdere keren is gevraagd of we dit jaar weer willen meedoen. Wij hebben inmiddels al nieuwe pakken en schmink gehaald en ook aan de wagen waren wij al druk bezig." Hij spreekt van een grote financiële domper. "Dit gaat om duizenden euro’s."

Volgens hem kregen de Elshoutse pieten namelijk pas kort geleden - 'begin oktober' - te horen dat ze niet mee mogen doen. “We hebben eerder geen signalen gehad. Dit viel ons koud op het dak."

Stoet werd te groot

Volgens woordvoerder Jac Klijn van de Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel is er een heel simpele reden voor de afzegging. “Onze lichtjestocht is 700 meter lang. Die wordt te groot, te lang. Daarop zijn wij als organisatie gaan kijken waar wij zouden kunnen schiften. Vervolgens hebben we besloten de tocht 'Kaatsheuvels' te houden en te stoppen met alles wat van buiten komt. Afgezien van een tweede pietenband, want daarvan hebben we er maar één in het dorp.”

Hij ontkent niet dat er met de Elshoutse pieten eerder wel was gesproken over deelname. “Maar in een jaar tijd kan er veel veranderen.”

Daarnaast wijst hij erop dat er vorig jaar dingen zijn voorgevallen met de groep Elshoutse pieten die niet horen tijdens een sinterklaasintocht. "Roken, kinderen jonger dan 16 jaar op de wagen..." Volgens Verschuren is dit absoluut niet waar. "De veiligheid en de regels staan bij ons hoog in het vaandel."