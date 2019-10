Groot slaapfeest op school want juffrouw Lia staat 40 jaar voor de klas

ZEELAND -

Juf Lia van basisschool Vlasgaard in het dorpje Zeeland staat al 40 jaar voor de klas. Om dat te vieren werd vrijdagnacht op school een groot slaapfeest gehouden voor de leerlingen. Er was friet, taart, limonade en in de klaslokalen werden luchtbedjes neergezet. Bekijk de video van het slaapfeest hierboven.