Brandweer redt uitgeput wild zwijn uit de Zuid-Willemsvaart

De brandweer heeft zaterdagmiddag in Someren een wild zwijn gered uit het water. Het beest zwom een tijd lang rond in de Zuid-Willemsvaart. Om het zwijn te redden zijn twee brandweermannen het water in gegaan die het zwijn terugdreven naar een plek waar ze hem konden vangen.

Vissers zagen het zwijn al een tijdje rondzwemmen in de Zuid-Willemsvaart. Hoe lang het beest al in het kanaal zwom, is niet bekend. Hij was in ieder geval zichtbaar uitgeput, want af en toen ging het beest kopje onder. De vissers belden de brandweer, die met een oppervlakte reddingsteam ter plaatse kwam.

Om het zwijn te redden, moesten twee brandweermannen het water in. Ze wilden hem vangen met een vangstok, een stok met een lus die om de nek van het dier gaat. Daar hadden ze een touw aan vastgemaakt, zodat ze hem naar de kant konden drijven.

Eenmaal aan de kant was het zwijn zwaar vermoeid. De brandweer heeft het beest achter de bus vrijgelaten, zodat hij niet nog een keer het kanaal in kon rennen. Met de energie die het zwijn nog over had, is hij weggerend. Hij raakte niet gewond. Hoe het beest in het kanaal terechtkwam, is niet bekend.