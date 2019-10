Gokje levert twee vrienden 1,4 miljoen op in Eindhoven: 'Dit is heel uitzonderlijk'

De twee vrienden speelden zaterdagavond samen het spel Mega Millions. "Nadat ze de jackpot wonnen, hebben ze meteen hun vrouwen gebeld. Die zijn ook nog even naar het casino gekomen. Daar hebben ze het samen gevierd."

Vierde keer

"Het is al de vierde keer dat de jackpot dit jaar valt bij Holland Casino", vertelt woordvoerder Jan Willem van Hofwegen. "In januari in Utrecht, in februari in Valkenburg en in juni in Breda. Dit is heel uitzonderlijk."

In Breda ging een Belg ervandoor met ruim 1,3 miljoen.