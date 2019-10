Agent mishandeld in Bergen op Zoom: 'Hij kan voorlopig niet werken'

Een opstootje in Bergen op Zoom, waarbij twintig mensen betrokken waren, is zaterdagavond flink uit de hand gelopen. Een agent, die was opgeroepen om de gemoederen te bedaren, werd mishandeld.

De politie werd rond een uur 's nachts gewaarschuwd dat er onenigheid was op de Lievevrouwenstraat in Bergen op Zoom. Toen agenten daar aankwamen, bleek dat de vechtersbazen zich hadden verplaatst naar de Steenbergsestraat.

Bewusteloos

Eén man was knock-out gegaan tijdens de vechtpartij. Hij zou volgens de politie geschopt zijn terwijl hij al bewusteloos op de straat lag. Een agent ontfermde zich over de man, die langzaam weer bijkwam. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt.

Twee andere agenten renden twee verdachten achterna. Toen ze die achterhaalden, controleerden ze hun identiteit. Op dat moment kwam een derde man erbij staan. Die ging zich bemoeien met het werk van de agenten. Hij wilde niet luisteren naar hun bevel om weg te gaan.

Stavenisse

Toen ze hem wilden boeien, haalde de verdachte hard uit naar de agenten. Die kwamen op de grond terecht. Daarop trapte de man een van hen hard tegen de schouder. Zo hard, dat een dokter hem moest behandelen en dat de agent voorlopig niet kan werken.

De verdachte, een 41-jarige man uit Stavenisse, is naar een politiecellencomplex gebracht en zit vast.