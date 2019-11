Dit is waarom Thom kans maakt op de titel Brabander van het Jaar

Thom Groenen is op weg naar zijn werk, als hij een vrouw op het spoor ziet vallen. "Het regende die ochtend, de muts van haar jas hing voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de slagboom net dicht ging omdat er een trein aan kwam. Ze botste in volle vaart tegen de slagboom en schoot er met haar scooter onderdoor."

Thom aarzelt geen moment. Hij kruipt onder de slagboom door en sleept de vrouw van het spoor. "Ik probeerde haar onder haar armen te pakken, maar dat lukte niet. Toen heb ik haar maar aan de kraag van haar jas meegesleurd. Want ik zag vanuit mijn ooghoek dat er op het spoor waar zij op lag een intercity aan kwam. En die was al vrij dichtbij."

Held

De trein botst in volle vaart tegen de scooter aan. Maar de vrouw komt er dankzij de dappere actie van Thom zonder kleerscheuren vanaf.

Dit is alles wat er van de scooter over is. (Foto: Bart Meesters / Meesters Multi Media)

Thom is dus een held, al blijft hij er zelf heel bescheiden onder. "Het is wel bijzonder, een heldendaad. Maar ik voel me geen held. Ik vind dat iedereen dit zou moeten doen als iemand in nood is. Dat is toch heel normaal?"

Bekijk hier hoe Thom de vrouw van het spoor sleurde:

