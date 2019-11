Katrien maakt traktaties voor kansarme kinderen en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

Katrien zit aan een tafel die vol staat met snoepjes, stukjes fruit en prikkers. Die tovert ze om in de prachtigste verjaardag traktaties. "Ik vind dat ieder kind, in ieder geval op zijn of haar verjaardag, gelukkig zou moeten zijn."

Niet uitgenodigd op feestjes

Katrien maakt de traktaties speciaal voor kinderen van wie de ouders dat zelf niet kunnen betalen. Dat zijn er meer dan je zou denken. Katrien: "Er zijn in Nederland zo’n 60.000 kinderen die op hun eigen verjaardag bijvoorbeeld ziek thuis blijven van school, omdat er geen geld is om te trakteren in de klas. Daardoor komen de kinderen vaak in een sociaal isolement terecht. Ze worden vaak niet uitgenodigd op feestjes van andere kinderen en horen er niet bij. Dat probeer ik te voorkomen door ze een keer per jaar een hele gave, leuke traktatie te geven. Zodat zij ook mee kunnen doen met de rest."

Bekijk hier hoe Katrien de traktaties maakt:

Hartverwarmend

De traktaties worden meestal anoniem bezorgd op basisscholen in Roosendaal en omgeving. "Soms weet ik niet eens om welk gezin het gaat. Dan krijg ik van de conciërge van een school een seintje dat er een gezin is dat mijn hulp goed kan gebruiken. Ik kom dan in actie en breng de traktatie naar school toe."

Katrien geeft soms ook traktatiedozen aan ouders, zodat zij zelf met hun kind iets lekkers in elkaar kunnen zetten. De reacties zijn hartverwarmend. Katrien vertelt: "Dan krijg ik de meest mooie foto’s van kindjes die zo trots als een pauw met hun traktatie naar school lopen. Dat is echt geweldig, daar doe je het voor. Dan heb ik heb echt het gevoel dat ik de wereld, in ieder geval die dag, een beetje mooier heb kunnen maken."

Andere genomineerden

Wil je ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar Brabant Nieuws. Daarin wordt van 11 t/m 22 november iedere werkdag een genomineerde voorgesteld. Ook zal op die dagen een van de genomineerden te horen zijn in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 22 november 18.00 uur tot en met vrijdag 6 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie de Brabander van het Jaar is geworden.