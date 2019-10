Frietkar van broer en zus gestolen in Vlijmen, 'ik wist meteen: dit is foute boel'

Nog steeds helemaal beduusd, staat Kenneth Kivits op de lege oprit. Hij wijst aan: "Hier stond de frietkar geparkeerd. Mijn zus Daisy had er vrijdag nog mee gewerkt. Ik wilde zaterdagochtend de spullen inladen omdat we er weer mee op pad moesten, maar hij stond er niet. Toen ik zag dat de sleutels binnen nog aan het rek hingen, wist ik dat het foute boel was."

Kenneth belde meteen zijn zus Daisy, met wie hij het bedrijf Snackmobiel-Vlijmen runt. Ze geloofde haar oren niet toen Kenneth vertelde wat er aan de hand was. Daisy: "Dat was echt flink schrikken ja. Ik dacht, daar gaat ons werk."

De bewuste frietkar van Daisy en Kenneth die gestolen is

Boos

Kenneth en Daisy verkopen vanuit de wagen friet en snacks op onder meer feesten en evenementen. Nadat Daisy vrijdagavond met de wagen op pad was geweest, had ze de kar bij haar oma op de oprit geparkeerd. Daar werd hij dus 's nachts gestolen. "Ik snap niet dat mensen zoiets kunnen doen. Het is ons werk! En dat nemen anderen zomaar van je af."

Uit nood hebben ze nu maar een oude snackkar van stal gehaald. Die is een stuk kleiner, maar dan kunnen ze in ieder geval op pad.

Zoektocht

Kenneth en Daisy zijn inmiddels op Facebook een zoektocht naar hun frietkar gestart. Kenneth: "Een heleboel mensen hebben de oproep al gedeeld." Daisy vult aan: "En we hebben al een aantal tips gehad. Onze kar is zaterdagochtend nog gezien. En zaterdagavond in Hengelo."

Er is dus een kans dat 'ie vanuit Hengelo naar Duitsland is gebracht. Maar Kenneth en Daisy houden hoop dat hun frietkar teruggevonden wordt. Daisy: "Ik ga er niet meer vanuit. Maar als het zo is, dan spring ik een gat in de lucht."