Oehoe Brutus is gevlogen: 'We hadden hem al als kuiken en hij kan niet zelf voor eten zorgen'

Dinsdag vloog de oehoe de vrijheid tegemoet. Het riempje waar hij mee vast zat, bleek niet opgewassen tegen de kracht van het vier jaar oude beest. Sinds die tijd wordt hij regelmatig door iemand gezien, die dan Edwin via Facebook iets laat weten. “Maar ja, ik zit door de week op de vrachtwagen en dus ben ik er ook niet altijd en kan ik er dus ook niet snel naar toe”, vertelt Edwin.

Zondag heeft hij een melding gehad van iemand die hem in de wijk Spoorven had gezien. En dus is Edwin op pad met zijn vrouw, dochter en een aantal vrienden om zijn uil te zoeken.

Schutkleuren

Brutus is dan wel een flinke knaap, makkelijk te vinden is hij niet. "Hij heeft zijn schutkleuren mee. Het kan zo maar zijn dat hij hier in de boom zit en dat je hem niet ziet", aldus Edwin. "We kijken naar de kraaien. Die zitten de oehoe achterna, want die zien hem als een bedreiging. Dus als we opvliegende kraaien zien, kan het zijn dat hij daar zit."

Edwin en Brutus zijn onafscheidelijk

Het echtpaar heeft Brutus al van jongs af aan. Saskia van Uden: "We hebben hem gekocht als klein kuikentje toen hij net uit zijn ei kwam. We hebben hem groot gebracht met de hand. Het is echt een heel lief beest. Je kunt hem aaien en met hem kroelen. De twee zijn dan ook erg gehecht aan de uil. "Ik mis hem heel erg", vertelt Edwin emotioneel.

Blote handen

"Brutus is gewend aan mensen en aan kinderen. We zijn regelmatig te gast op kinderfeestjes . Dus je hoeft er ook niet bang voor te zijn", vertelt Saskia. Toch moet je het beest niet met blote handen aanpakken. "Als je hem ziet, kun je het beste contact met ons opnemen. Wij hebben een speciale leren handschoen en wij weten ook hoe we hem kunnen roepen."