Bizar: twee mountainbikers binnen een half uur na elkaar zwaargewond na afloop van toertocht

Het eerste ongeluk vond plaats rond de klok van 5 uur en gebeurde op de Maastrichterweg in Valkenswaard. Volgens een getuige waren een traumahelikopter en politie ter plaatse. En is de mountainbiker, die mee zou hebben gedaan aan de ATB toertocht van een bedrijf uit Borkel en Schaft, zwaargewond en per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Binnen een half uur raakte een andere mountainbiker, die ook aan de toertocht zou hebben meegedaan, ten val op de Emmalaan in Valkenswaard. Volgens de getuige is ook deze persoon zwaargewond per ambulance en onder politie-escorte naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waardoor de mountainbikers zijn gevallen. Volgens de getuige was bij beiden ongelukken geen ander verkeer betrokken.