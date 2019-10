Bizar: twee mountainbikers binnen een halfuur na elkaar zwaargewond na afloop van toertocht

Twee mountainbikers zijn zondag aan het eind van de middag vlak na elkaar zwaargewond geraakt bij ongelukken op de Maastrichterweg en in de Emmalaan in Valkenswaard. Allebei hadden ze meegedaan aan de Verspeeks Goeie Gasten ATB-toertocht. Op het moment dat de ongelukken gebeurden, was die toertocht al afgelopen.

Het eerste ongeluk vond plaats rond de klok van vijf uur en gebeurde op de Maastrichterweg. Volgens een getuige werden hierna een traumahelikopter en de politie gewaarschuwd. De mountainbiker is met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Binnen een halfuur kwam een andere mountainbiker, die eveneens aan de toertocht had meegedaan, ten val in de Emmalaan in Valkenswaard. Volgens een getuige is ook deze mountainbiker in een ambulance - en onder politie-escorte - naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Eenzijdige ongelukken

Volgens een politiewoordvoerder hebben de slachtoffers allebei 'ernstig letsel aan het hoofd'. Volgens de woordvoerder was er geen ander verkeer bij de twee ongelukken betrokken.