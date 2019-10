Levensgevaarlijke landmijnen en boobytraps vertragen opmars, maar de bevrijders komen er aan

De geallieerde operatie Suitcase in de grensstreek is nu een dag in volle gang. Maar het Duits verzet blijft. Het plan van de Duitsers is om de geallieerden tegen te houden onder Zundert, bij Wuustwezel. Daar ligt de grote doorgaande weg tussen Antwerpen en Breda.

In alle vroegte vallen Duitse eenheden van diverse kanten de geallieerden aan. Met Stugs en Jagdpanthers: mobiele kanonnen. Ook bij Wildert lopen de Canadese tanks in een hinderlaag van 'Stugs' en vallen er slachtoffers.

Jagdpanther: een rijdend Duits kanon

Doel van de geallieerde opmars vandaag is het Belgische grensdorp Essen. Dat plan lukt en het dorp onder Nispen wordt bereikt maar nog niet bevrijd. Nieuwmoer in België wordt wel bevrijd.

Op de Kalmthoutse Heide rukken geallieerde tanks ook op richting het noorden. Naar de Nederlandse grens. Bij de gevechten vallen slachtoffers aan beide kanten. Sinds de start, 24 uur eerder, zijn er al veel krijgsgevangenen gemaakt. Honderden Duitsers geven zich over. Maar er zijn er nog genoeg die fanatiek doorvechten.

Levensgevaarlijke mijnen

De opmars wordt vertraagd door obstakels, blokkades, kraters en vooral mijnen. In het ergste geval vallen er slachtoffers door de ontploffing. Of tankbemanningen doen het luik open en lopen in een hinderlaag. Veel wegen zijn in deze tijd nog van zand. Daarin kon je makkelijk landmijnen verstoppen. Als je eroverheen rijdt ontploft de mijn en breekt de rupsband van een pantserwagen of tank. Daardoor komt zo'n voertuig abrupt tot stilstand. Niemand kan er meer langs. Een bergingstank moet er dan aan te pas komen om de weg vrij te maken.

Been of voet kwijt

Daarnaast zijn er ook kleine verraderlijke mijnen begraven die een groot risico vormen voor infanteriesoldaten. Sommige types mijnen zijn grotendeels van hout en moeilijk op te sporen. Er was ook een type mijn dat bij aanraking, omhoog sprong en ontplofte.

Overal verliezen soldaten voeten, benen en soms hun leven. De trieste gebeurtenissen zijn onderzocht en beschreven door Robert Catsburg in het pas verschenen boek: Het Negende Beleg: operation Suitcase.

Duitse antipersoneelsmijn

Niet overal zijn er gevechten. Aan het front bij Woensdrecht krijgen de uitgeputte Canadezen even rust. Ze worden dan ook afgelost. Die gebeuren in stilte, om de vijandelijke parachutisten niet uit de tent te lokken.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.