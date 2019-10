Indrukwekkende foto van vluchtende vader met kinderen in 1944

Den Bosch is nog niet bevrijd. De stad beleeft opnieuw een bloedige dag vol geweld en vernietiging van historische gebouwen.

Britse troepen in actie in Den Bosch

De geallieerden hebben het grootste deel van Den Bosch in handen. Dankzij een Baileybrug bij Sluis O zijn ze overgestoken met pantserwagens. En ze zijn opgerukt tot het Wilhelminaplein. Alleen de weg naar het westen is nog geblokkeerd. Ze moeten de Dommel nog over.

Ze openen de aanval op het station van Den Bosch, vanuit de binnenstad, over de Stationsweg. Aan de zuidkant gaat een eenheid door de Vughterstraat via het Wilhelminaplein over de zuidelijke brug, waar zware gevechten uitbreken.

In het heetst van de strijd maakt een Britse fotograaf daar deze iconische foto's.

Vader Van de Sande brengt zijn dochters in veiligheid (foto: ANP)

Van de Sande liet zijn (lege) kinderwagen achter op de brug

Het is een van de meest iconische en aangrijpende foto’s van de bevrijding van Brabant: de dramatische vlucht van meneer Van der Sande en zijn dochters, in de wijk Lombok. Onschuldige burgers in het krijgsgeweld verzeild.

Tijdens de gevechten maken beide strijdende partijen foto’s en films maken. De Duitsers tonen het 'heldhaftige verzet' in hun bioscoopjournaal vol propaganda (op ongeveer 7 minuten vanaf het begin)

De Duitsers geven nog niet op. De commandant probeert vanuit Vlijmen een tegenaanval op touw te zetten.

Intussen wordt Oisterwijk bevrijd. De Desert Rats breken snel door over Udenhout naar Loon op Zand.

De geallieerden bereiken buiten Den Bosch om, Kamp Vught en en kunnen kort daarna ook het dorp bevrijden.De bevrijders veroveren steeds gebied ten zuiden van Den Bosch.

Amerikaanse versterking komt er aan

Westwaarts, in de grensstreek, onder Zundert en Achtmaal , krijgen de Amerikaanse Timberwolves hun vuurdoop. Hun opmars start. De militairen van de 104e infanteriedivisie komen daar midden in de gevechten terecht.

Veel mannen van 18 of 19 jaar oud komen recht van de middelbare school, volgden daarna een korte opleiding, staken de oceaan over en kunnen aan de bak. Alleen de oudere officieren zoals commandant Terry Allen de La Mesa alias Terrible Terry weten wat oorlog is.

Logo van de Timberwolves ('De Boswolven')

In West-Brabant schuift de frontlinie meer en meer op. Woensdrecht is bevrijd. Maar meteen doorstoten naar Bergen op Zoom is nog niet mogelijk. Er woeden nog steeds gevechten op de Zoomvlietweg en de Balsebaan, bij de Wouwse Hil ligen de geallieerden zwaar onder vuur maar na hevige strijd kunnen ze eindelijk de tankgracht oversteken en verder.

De Calgary Highlanders proberen tevergeefs het hoger gelegen bosgebied van Lindonk te veroveren. Vanaf die plek kunnen de Duitse sluipschutters de opmars naar Zeeland nog steeds verstoren. Maar er zijn te weinig soldaten. Ook met tanks lukt het niet.

Het is voor de Canadezen een droevige dag. In Ossendrecht begraven ze 49 mannen van de Black Watch die pas sneuvelden.

Begrafenisceremonie voor de gesneuvelde Canadezen in Ossendrecht

Een paar kilometer verderop in Bergen op Zoom loopt de spanning op in het stadhuis. Ortskommandant Schmidt en chef Von der Heydte eisen de evacuatie van de stad. Iedereen moet naar Dordrecht vertrekken, binnen 24 uur. De burgemeester van Bergen op Zoom weigert dat en zegt dat het onmogelijk is omdat er 25.000 inwoners zijn en 20.000 vluchtelingen. De Duitsers accepteren het verhaal.

Buiten vernielen terugtrekkende Duitsers overal in de stad bruggen. Ze richten versperringen op en wegblokkades. Ook elders zijn ter tekenen van terugtrekking.

De paracommandant in actie

De baas van de Duitse para’s, overste Von der Heydte, is vertrokken uit Das Weisse Haus. Aan de andere kant van Bergen op Zoom heeft hij een nieuw hoofdkwartier opgezet.

Een van de hoofdrolspelers van het Duitse verzet tijdens de bevrijding in Brabant, krijgt bevel om zijn commando over te dragen. Op een cruciaal moment moet hij weg, naar Berlijn waar hij door rijksmaarschalk Hermann Göring hoogstpersoonlijk wordt onderscheiden met het ‘Ridderkruis met eikenloof’ voor zijn inspanningen op de Brabantse Wal. Berlijn wil dat hij commandant wordt van de parachutistenschool in Nederland.

Kort daarna krijgt hij weer een nieuwe taak. Een geheime opdracht, want er is een groot offensief gepland voor half december in de Ardennen ....

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.