Leraar die werd mishandeld door vier leerlingen, sprak hen kort daarvoor aan op 'storend gedrag'

De vier leerlingen (15 en 16) die donderdag op speciale school het Aventurijncollege in Bergen op Zoom een leraar mishandelden en naar de keel vlogen, waren kort daarvoor aangesproken op 'storend gedrag'. Dat vertelt directeur Ivo van Riel. Na het 'groepsgeweld' gaat het naar omstandigheden goed met de leraar en de directeur verwacht dat de man op de maandag na de herfstvakantie weer voor de klas staat. "We zullen hem daar zo goed mogelijk bij ondersteunen."

Een woordvoerder van Koraal, waar de school onder valt, liet maandagochtend al weten dat de vier betrokken leerlingen voorlopig geschorst zijn. De week na de herfstvakantie zijn zij niet welkom. Van Riel: "Wat er gebeurd is, is buitenproportioneel. We moeten maatregelen nemen." De vraag of de leerlingen uiteindelijk wel weer terug kunnen keren, blijft voorlopig onbeantwoord. "We gaan per leerling bekijken wat de vervolgstappen zullen zijn."

Op het Aventurijncollege zitten tussen de 150 en de 200 leerlingen, allemaal met ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische achtergrond. Zij krijgen les en begeleiding van zo'n zestig medewerkers. En hoewel leerlingen allemaal zo hun eigen bagage hebben, is de sfeer op de school over het algemeen goed, meent Van Riel. "Natuurlijk gebeurt er weleens wat. Maar het is een kleine school, met relatief veel personeel. Daardoor heb je een grote sociale controle, een soort dorpsklimaat."

'Tijd nodig'

Vrijdag, een dag na de geweldsuitbarsting, werden er geen lessen gegeven op de school in Bergen op Zoom. "Het personeel was echt aangedaan. Die hebben tijd nodig om zich te herpakken. Het komt goed hoor, maar ze vragen zich wel af: wat betekent dit nu? Wat willen we hiermee? "

En die vragen heeft de directeur zelf ook. Want hoewel het gaat om een exces, biedt het voorval stof tot nadenken. "Wij proberen ons altijd, dus ook nu, af te vragen wat we beter kunnen doen. We gaan dus analyseren en bekijken of er bijvoorbeeld meer begeleiding nodig is."

Hij vervolgt: "Met de leerlingen die wij hier hebben, lukt het nu niet in het reguliere onderwijs. Als ze hier niet terechtkunnen, waar dan wel? En met het gros gaat het hier goed, maar een aantal vormt een uitdaging. Ook hen willen we zo perspectiefrijk mogelijk onderwijs geven. We hebben hier mensen werken die echt houden van deze doelgroep. Leerkrachten die heel enthousiast zijn en er wat van willen maken. Daarom komt wat er nu gebeurd is, dit groepsgeweld, ook zo hard binnen."

'Professional'

Er zijn al gesprekken geweest met de leerkracht die het mikpunt was van het geweld, en er zullen er nog meer volgen. "Hij is een ervaren leerkracht, echt een professional. Ik verwacht dat hij na de vakantie gewoon weer wil starten. En wij zullen alles doen om hem daarbij tot steun te zijn."