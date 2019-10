Snelwegen onveiliger door gebruik smartphones en minder politie

Volgens de stichting komt dat vooral door te hard rijden en afleiding, met name door smartphones. Mogelijk speelt het ook een rol dat de politie minder vaak te zien is langs de Brabantse snelwegen. Na de herindeling bij de politie, waardoor de Nationale Politie ontstond, krijgen andere zaken meer prioriteit.

Weinig politie

Dat is ook te zien aan hoe vaak automobilisten gevraagd wordt hun auto aan de kant te zetten. In 2017 waren er zo'n 20.000 mensen de klos in het hele land. In 2006 waren dat er nog 100.000.

Er is weinig politie te zien langs de snelweg, dat zien ze in Den Bosch ook:

Gevaarlijkste stukken snelweg

Er staan zestien stukken Brabantse snelweg in de top 100 van gevaarlijkste snelwegen in ons land. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland, waar ook SWOV haar onderzoek deels op baseert. Hieronder zie je waar het vaakst mis gaat:

Vooral bij de knooppunten rond de grote steden gaat het dus vaak mis. Met als absolute koploper Den Bosch. Bij de A2 richting Gelderland ging het in 2018 maar liefst 89 keer fout. Dat is bijna drie keer zo veel als in 2010. Toen gebeurden er 31 ongelukken op hetzelfde stuk.