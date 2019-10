Kettingbotsing op de A73 bij Cuijk zorgt voor vertraging richting Nijmegen, weg weer vrij

Een kettingbotsing met acht auto’s op de A73 bij Cuijk zorgt maandagmiddag voor behoorlijk wat vertraging richting Nijmegen. Dit meldt de ANWB. Automobilisten moesten op het hoogtepunt van de file rond kwart over een tussen knooppunt Rijkevoort en Malden rekening houden met anderhalf uur vertraging. Inmiddels is de vertraging afgenomen tot een klein uur.

Tussen Haps en Malden was de linkerrijstrook even dicht. De weg was rond tien voor twee weer vrij.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.