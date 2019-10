Ongeluk met acht auto's op de A73 bij Cuijk zorgt voor anderhalf uur vertraging richting Nijmegen

Een ongeluk met acht auto’s op de A73 bij Cuijk zorgt maandagmiddag rond een uur voor behoorlijk wat file richting Nijmegen. Dit meldt de ANWB. Automobilisten moeten om kwart over een tussen knooppunt Rijkevoort en Malden rekening houden met anderhalf uur vertraging.

Het staat in de richting Nijmegen vast over zo’n acht kilometer. Tussen Haps en Malden is de linkerrijstrook dicht.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.