Duitsers vertrokken met stille trom uit Woensdrecht, maar lieten wel een enorme ravage achter

Deze week starten de geallieerden met operatie Alan. Met als doel het strategisch aan de Maas gelegen Den Bosch te bevrijden. Dagenlang wordt er fel gestreden, ook in het centrum. Aan het eind van de week lukt het de 53e Welsh Divisie om de stad te bevrijden. Dit gaat wel gepaard met veel (burger)doden en veel verwoeste huizen. In dezelfde regio worden ook Schijndel, Rosmalen en Sint-Michielsgestel bevrijd.

In West Brabant komt er een verrassend einde aan de wekenlange strijd om Woensdrecht. De Duitsers worden niet verslagen. Nee: ze vertrekken in stilte, voor het volgende gevecht achter een nieuwe verdedigingslinie.

Verder is Wouwse Plantage het toneel van gruwelijke gevechten met vele doden.

Tips

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding. Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Minicollege over collaboratie in Boxtel

Historicus en journalist Marc Cleutjens geeft dinsdagavond 22 oktober een minicollege over collaboratie (het samenwerken met de vijand) in Boxtel. Film- en documentairemaker Hans van Liempt interviewt Cleutjens over dit onderwerp. Het college is onderdeel van het programma ‘Alles is tevergeefs als we vergeten’ van de Boxtelse bibliotheek. Het college aan de Burgakker 4 begint dinsdagavond om halfacht. Entree: 2,50 (leden) en vijf euro(niet-leden).

Brabantse Wal [LIVE]

Een van de grootste evenementen van 75 jaar bevrijding in Brabant is zaterdag 26 oktober te beleven in Bergen op Zoom. Vanuit alle windstreken rijden militaire voertuigen, waaronder ook tanks, naar de Scheldestad. Ze doen mee aan een defilé op de Grote Markt. Dat wordt afgenomen door de commandant der strijdkrachten Rob Bauer. Deelnemers zijn onder meer de Canadese regimenten die Bergen bevrijd hebben, maar ook operationele eenheden van de Canadese en Nederlandse krijgsmacht. Het Canadese leger voert zaterdagmiddag ook nog een unieke ceremonie op: Freedom of the City.

Omroep Brabant zendt de herdenking zaterdagmiddag 26 oktober live uit.

Zondag is de Memorial Day of Canada op het ereveld aan de Ruytershoveweg. Alle Canadezen die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland worden herdacht in Bergen op Zoom. Eregasten zijn prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Proms of Liberty in Heeswijk-Dinther

De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord herdenkt vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober het eind van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. De fanfare doet dit met de Proms of Liberty, een concert met vrijheid als het centrale thema. Het concert vindt plaats in de Sint Willibrorduskerk in Heeswijk. De kerk verandert in ‘een concertzaal met unieke beelden, licht, geluid en muziek’, zo belooft de fanfare. De kerk is gevestigd aan de Hoofdstraat 80. Kaarten (18 euro) voor het concert kun je hier alvast bestellen. Het concert begint op beide dagen om halfnegen 's avonds.

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding Schijndel

Heemkundekring Schijndel presenteert van 23 tot en met 27 oktober een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in het Spectrum aan de Steeg 9. Op 23 oktober is het precies 75 jaar geleden dat Schijndel werd bevrijd. Naast foto’s, dagboeken, parachutes en uniformen is er ook de documentaire ‘Ooggetuigen granaatweken’ te zien waarin oud-inwoners aan het woord komen die de oorlog nog hebben meegemaakt. De tentoonstelling is te bezoeken van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.

Amerikanen trekken Schijndel Binnen

Verder zijn er in veel dorpen en steden activiteiten, zelfs dagelijks zoals in Roosendaal.

Precies 75 jaar geleden werden de meeste Brabantse grensdorpen en de steden bevrijd. Daarom zijn er bijna overal wel activiteiten in het weekend van 26 en 27 oktober.