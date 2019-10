Wie heeft de vermiste oehoe Brutus gezien? 100 euro beloning voor wie hem vangt

De tijd begint nu wel een beetje te dringen. "Brutus kan een week, misschien iets langer, zonder eten", vertelt Edwin. De oehoe heeft namelijk nooit geleerd om voor zijn eigen voedsel te zorgen. "We kregen hem als kuiken en voerden hem toen met een pincet. En nog steeds voeren wij hem iedere dag."

Als Brutus een muisje ziet lopen, dan ziet hij dat dus niet als een lekkere maaltijd. "Nee, dan gaat hij daar mee spelen", vertelt Edwin. Hij hoopt dat ook dat de vogel, als deze verzwakt is door het voedseltekort, ergens in een woonwijk gaat zitten. "Dan kunnen mensen hem makkelijk zien en kunnen we hem zo vangen." Nu valt de oehoe namelijk niet altijd even makkelijk op, omdat hij schutkleuren heeft.

'Geven moed niet op'

Toch is hij de afgelopen dagen wel op meerdere plekken in Veghel gezien. "We krijgen veel tips en dan gaan we weer kijken. Want we geven de moed natuurlijk niet op", zegt hij. "Maar er zijn ook mensen die dénken hem te zien en dan blijkt het een heel andere uil te zijn." Toch is hij blij met alle hulp en tips.

Brutus heeft een paarse voetring en twee sokjes, beschrijft Edwin hem. Wie hem vangt en ervoor zorgt dat Edwin en Saskia hun Brutus weer terugkrijgen, krijgt dus 100 euro. Tips kun je hier via Facebook aan Edwin doorgeven.