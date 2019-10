Topontwerpers Viktor & Rolf ontwerpen kerstcollectie van HEMA

Viktor & Rolf (Of ze hier HEMA-sokken dragen is niet duidelijk)

Volgens een woordvoerster van de HEMA is de keuze van het nette warenhuis en het extravagante ontwerpersduo een 'mooie combinatie'. “Het grote contrast tussen beide partijen maken de ontwerpen juist zo bijzonder. In de vormgeving staan de kleuren rood en goud en de strik centraal”, aldus de woordvoerster.

Sokken

De ontwerpers die over de hele wereld modeshows uitverkopen en hun collecties aan de groten der aarde verkopen doen in het persbericht een bijzondere persoonlijke ontboezeming. "Wij kopen onze sokken nog steeds bij de HEMA."

Het is dit jaar voor de tweede keer dat Horsting en Snoeren met het warenhuis in zee gaat. Eerder ontwierp het duo al een T-shirt voor de Pride in Amsterdam. Beide partijen werken sinds oktober 2018 met elkaar samen. Volgens de woordvoerster staan er na de kerstcollectie nog geen nieuwe projecten op stapel.