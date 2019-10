De Alpenzusjes zijn alweer in carnavalsstemming want de videoclip van hun Drinklied wordt gefilmd

Nu denk je bij de Alpenzusjes misschien nog aan het zangduo dat in de jaren '80 optrad, maar die 'zusjes' doen het al lang niet meer. Het stokje is ondertussen al meerdere keren doorgegeven en sinds vijf jaar staan Kirsten Stroek en Chantal van Geelen uit Tilburg samen op de bühne.

De Alpenzusjes door de jaren heen:

De tijd dat een carnavalsartiest maar vijf avonden per jaar optrad, is wel voorbij. "Wij treden meer dan 150 keer per jaar op”, vertelt Kirsten. Wij doen veel festivals in de zomer, nu is het de tijd van de oktoberfeesten en daarna is het weer carnaval. Normaal nemen we ongeveer twee clips per jaar op, maar dit jaar zelfs drie.”

Ook al zijn de Alpenzusjes heel wat gewend, toch is deze opname nog wel speciaal voor de zusjes: ze nemen namelijk een zogenoemde onetaker op . “Dat betekent dat we in één take de hele clip gaan opnemen. En dat is best spannend, want het is afwachten of alles lukt wat je hebt bedacht”, zegt Chantal. “En de timing moet meteen ook helemaal goed zijn”, vult Kirsten aan.

Bedscène

DJ Immer Hansi oftewel Edwin Claassen speelt ook een rolletje in de clip. “Ik neem met de zusjes een bedscène op”, vertelt Edwin glunderend. Ook hij is dit gedeelte van het jaar al heel druk. “Ik ga binnenkort ook nog een clip opnemen, maar ik ben nu vooral druk met de oktoberfeesten. Ik had deze week tien optredens. Het gaat eigenlijk zo wel het hele jaar door.”

Dit deel van het jaar worden de meeste carnavalsnummers opgenomen. “Vandaag draaien we in een studio, maar soms ook wel in een kroeg. Dan moet je wel zorgen dat je in ieder geval gaat draaien voordat de kerstversiering er hangt”, weet Conny Hommes van Berk Music Productions uit Eindhoven.

Wanneer de nieuwe clip af en voor iedereen te zien is, is nog niet duidelijk. Maar in de video hieronder zie je al een kleine sneak preview: