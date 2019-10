Vrouw wordt overvallen als ze alleen thuis is in Eindhoven, buit nog niet bekend

Op de Edelweisstraat in Eindhoven hebben twee mannen dinsdagochtend een woningoverval gepleegd. De bewoonster was op dat moment alleen thuis. Ze raakte niet gewond.

Volgens een Burgernetbericht zijn er geen wapens gebruikt. De ene verdachte is ongeveer 1,70 meter lang en heeft een fors postuur. De andere man is 1,80 meter en heeft een slank postuur. Beiden droegen donkere kleding. Of de daders iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De politie is een onderzoek begonnen.